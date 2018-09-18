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На Мальдивах лидер оппозиции обещает поднять уровень спорта

Политика

Кандидат от оппозиционной коалиции Ибрагим Мохамед Солих пообещал поднять уровень спорта в стране и создать спортивный совет на каждом острове

На Мальдивах лидер оппозиции обещает поднять уровень спорта
John Fischer
Футбол

Мале, 18 сентября 2018, 21:21 — REGNUM  Уровень спорта в стране надо повысить и создать спортивный совет на каждом острове, — заявил на пресс-конференции на на острове Найфару на Мальдивах кандидат от оппозиционной коалиции Ибрагим Мохамед Солих. Он обещал это сделать с случае если выиграет президентские выборы.

Помимо этого, политик пообещал назначить и обучить спортивных специалистов для работы на островах страны. Он подчеркнул важность доступности медицинских и фитнес центров для каждого гражданина Мальдив.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, кандидат пообещал реконструировать все спортивные объекты в течении трех месяцев его президентского срока.

В своей речи Ибрагим Мохамед Солих отметил важность выступлений национальных сборных в международных турнирах, а также поздравил сборную Мальдив по футболу с победой в чемпионате Saff Suzuki.

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Зарубежная хроника
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