Депутаты от КПРФ требуют разорвать дипотношения с Израилем

Москва, , 20:58 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Валерий Рашкин 18 сентября направили обращение в МИД России с требованием жесткой реакции на крушение Ил-20. Об этом Парфенов сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

В качестве крайней меры коммунисты предлагают разрыв дипломатических отношений с Израилем.

«Нужно понимать, что эта ситуация стала возможной не в последнюю очередь благодаря чрезмерно деликатной позиции России по отношению к израильской стороне, которую она демонстрировала уже в течение очень длительного времени. Израиль неоднократно наносил удары по территории нашего союзника, САР, и Россия, по большому счету, на это никак не реагировала. Было все на уровне слов, а нужно было реагировать действиями. Правильно было сказано насчет закрытия воздушного пространства. Не пускать ту авиацию, которая выполняет свои собственные задачи, не связанные с нашими интересами и интересами наших союзников это абсолютно нормальная практика. И нужно понимать, что, конечно у Израиля есть свои интересы, мы признаем их существование и считаемся с ними. Но то, что Израиль борется на территории Сирии с расширением влияния Ирана приводит к тому, что гибнут наши люди. И от это абсолютно не допустимо. Сбиты самолет относился к министерству обороны, но по факту представлял из себя гражданский самолет, напичканный аппаратурой», — рассказал Парфенов в телеэфире.

Напомним, в сирийской Латакии ночью 18 сентября был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Все они погибли. МО РФ возложило ответственность за произошедшее на Израиль, летчики которого совершали атаку в том же секторе, и, по сути, прикрылись сбитым судном от средств ПВО.