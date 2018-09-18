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Бывший замглавы ФБР тоже написал книгу о Трампе

Политика

Вслед за Бобом Вудвордом, Омаросой Маниголтом и Сторми Дэниэлс

Бывший замглавы ФБР тоже написал книгу о Трампе
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп

Вашингтон, 18 сентября 2018, 20:48 — REGNUM  Уволенный президентом США Дональдом Трампом бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб готовит к выпуску «разоблачающую» книгу о президенте США, 18 сентября передает агентство Reuters.

В книге, которая выйдет 4 декабря, Маккейб описывает 22 года своей карьеры в органах и её позорный конец, связанный с Трампом.

«Я написал эту книгу, потому что нападки президента на меня символизируют его разрушительное воздействие на страну в целом», — говорится в анонсе Маккейба к его мемуарам.

Напомним, в США уже вышли «разоблачительные» книги про Трампа авторства журналиста Боба Вудворда и бывшего помощника Белого дома Омаросы Маниголта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 сентября стало известно о скором выходе в свет книги порнозвезды Сторми Дэниэлс, в которой будет «рассказано всё» о её утехах с президентом США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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