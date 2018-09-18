Нижегородский и Самарский губернаторы приняли участие во встрече с Путиным

Москва, , 20:08 — REGNUM Губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин приняли участие во встрече президента РФ Владимира Путина с вновь избранными главами регионов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил участников встречи с победой на выборах.

«Этот успех — лишь начало вашей серьезной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд», — отметил Путин.

Он попросил губернаторов максимально быстро включиться в работу, но отметил, что многие главы уже были руководителями регионов и «много времени на раскачку не потребуется».

Президент обозначил первоочередные задачи, к выполнению которых нужно стремиться на новых постах: это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.

«Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы», — продолжил Путин.

Глава государства отметил, что все эти вопросы решаются в конкретной работе и от губернаторов будет многое зависеть. Важной задачей вновь избранных глав субъектов президент считает слышать сигналы, которые люди пытаются передать власти, разобраться в существующих проблемах.

«Подчеркну: вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку», — заверил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой Росси» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Ближайший соперник — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров набрал 16,36% голосов.

Официальная церемония вступления Нижегородского губернатора в должность намечена на 26 сентября.

Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с 25 сентября 2017 года. В 2010 году он был избран мэром Самары, с сентября 2014 года представлял Самарскую область в Совете Федерации и был назначен Владимиром Путиным исполнять обязанности главы региона после отставки предыдущего губернатора Николая Меркушкина.

По итогам выборов, которые состоялись 9 сентября, Азаров, представляющий «Единую Россию» набрал 72,63% голосов. Его ближайшие соперник — вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин от КПРФ — набрал 9,99%.

17 сентября Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.