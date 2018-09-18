Порнозвезда Сторми Дэниэлс написала книгу об утехах с Трампом

Лос-Анджелес, США, , 20:12 — REGNUM Стефани Клиффорд, также известная под творческим псевдонимом Сторми Дэниэлс, выпускает книгу мемуаров об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, 18 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению издательства St. Martin's Press, книга под названием «Полное раскрытие» выйдет 2 октября, и в ней «рассказывается всё» о сексуальных утехах Трампа и Дэниэлс.

По всей видимости, книга будет иметь успех и добавит популярности 39-летней порноактрисе — ставшей «звездой» на закате карьеры и исключительно благодаря обвинениям в адрес президента США.

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