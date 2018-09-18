В комитете ГД по обороне предложили закрыть воздушное пространство Сирии

Москва, , 20:17 — REGNUM Действия Израиля в Латакии, результатом которых стало крушение Ил-20, носили провокационный характер. Об этом 18 сентября заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«На земле сегодня достаточно укреплена инфраструктура, достаточно опорные пункты созданы, наиболее уязвимо сегодня воздушное пространство над Сирией. Лично мое мнение, нужно закрывать воздушное пространство для иностранных воздушных судов. Всех. Вплоть до сбития», — подчеркнул Швыткин.

Он добавил, что нужно это сделать в рамках международного права.

«Я это расцениваю как очередной акт агрессии Израиля по отношению к САР», — сказал гость программы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 18 сентября потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20. Его сбила сирийская ракета комплекса С-200, отвечавшего на атаку ВВС Израиля. В результате крушения, погибли 15 человек. Российская сторона была предупреждена об атаке менее, чем за одну минуту. Минобороны РФ возложило ответственность за случившееся на израильских военных.