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Ирландия требует от Великобритании ускорить переговоры по Brexit

Политика

«Мы хотим оказаться в положении, когда лидеры ЕС смогут принимать реальные решения в октябре»

Брюссель, 18 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  Правительство Ирландии требует от Великобритании ускорить переговоры по ирландской границе в рамках сделки по Brexit, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Мы хотим оказаться в положении, когда лидеры ЕС смогут принимать реальные решения в октябре», — пояснил журналистам глава МИД Ирландии Саймон Ковени после встречи с представителем ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

По словам Ковени, уже «настало время» заключить договор о границе, который позволит «продвинуться» к соглашению по выходу Великобритании из ЕС на саммите в Брюсселе 18 октября.

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