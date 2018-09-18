Госсекретарь США обвинил «сирийский режим» в гибели российского Ил-20

Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолёта Ил-20 в Сирии и заявил о необходимости поиска мирных решений для многочисленных конфликтов в регионе. Соответствующее заявление распространила 18 сентбяря пресс-служба Госдепартамента США.

«Соединённые Штаты выражают скорбь в связи с гибелью членов экипажа российского самолёта, который был сбит огнём противовоздушной обороны сирийского режима», — говорится в заявлении Помпео.

Глава американской дипломатии также отметил, что произошедший инцидент «напоминает о необходимости поиска устойчивых, мирных и политических решений для многих накладывающихся друг на друга конфликтов в регионе, а также об опасности трагического просчёта в перенасыщенном сирийском театре военных действий».

Напомним, вечером 17 сентября российский самолёт-разведчик Ил-20 был был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии во время атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в сирийской провинции Латакия. На борту самолёта находились 15 российских военнослужащих, все они погибли.

В Минобороны России возложили ответственность за произошедшее на ВВС Израиля. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что не считает гибель Ил-20 результатом целенаправленных действий израильской стороны, и назвал произошедшее цепью трагических случайностей.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в гибели экипажа российского самолёта сирийских военных и заявил Владимиру Путину о готовности предоставить всю необходимую информацию для расследования произошедшего, а также направить в Москву командующего ВВС Израиля.

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