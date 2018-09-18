Глава райадминистрации в Ульяновской области уволен за утрату доверия

Ульяновск, , 19:26 — REGNUM В Ульяновской области в связи с утратой доверия уволен глава администрации одного из районов, сообщает Генпрокуратура России.

По данным ведомства, «грубые нарушения» вскрыты по итогам прокурорской проверки антикоррупционного законодательства в Барышском районе. В частности, как отмечают в прокуратуре, глава администрации района заключал договоры с фирмами, учредителями которых являлись его родственники, не уведомив об этом работодателя и не приняв мер по предотвращению конфликта интересов. Генпрокуратура также сообщает, что служащий пытался скрыть сведения о наличии у его супруги доли в уставном капитале коммерческой структуры.

Главе района было внесено представление, в котором поставлен вопрос о необходимости уволить чиновника в связи с утратой доверия. Но контракт был расторгнут с формулировкой «по собственному желанию». В связи с чем прокуратура вышла в суд, который был удовлетворён, и формулировка основания увольнения была изменена.

Отметим, что осенью 2017 года прокуратура добилась увольнения главы администрации Николаевского района в связи с утратой доверия. По информации надзорного ведомства, администрация района провела торги на право аренды земельного участка сельхозназначения площадью свыше 120 га и передачу в частную собственность муниципальной машины. Электронные аукционы выиграла частная компания, учредителем компании оказалась супруга главы администрации района, что создало конфликт интересов.