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Нетаньяху заявил Путину о решимости бороться с присутствием Ирана в Сирии

Политика

Заявление было сделано в ходе телефонного разговора по поводу гибели российского самолета Ил-20

Нетаньяху заявил Путину о решимости бороться с присутствием Ирана в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 18 сентября 2018, 19:18 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решимости бороться с военным потенциалом Ирана на территории Сирии, сообщает 18 сентября пресс-служба израильского премьер-министра.

Тель-Авив считает, что Иран планирует оснастить движение «Хезболла» смертельным оружием для реализации провозглашенных планов этого движения уничтожить Израиль.

«Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль решительно настроен противостоять иранскому военному присутствию в Сирии и попыткам Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, передать «Хезболле» смертельное оружие, направленное против Израиля», — указано в заявлении пресс-службы.

Стоит отметить, что это заявление Биньямин Нетаньяху сделал, позвонив Владимиру Путину по телефону по поводу гибели российского самолета Ил-20.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ считает причиной гибели российского самолета-разведчика Ил-20 действия пилотов ВВС Израиля, прикрывшихся им от обнаружения сирийскими радиолокаторами.

В результате Ил-20 был сбит сирийской ракетой. Пятнадцать российских военнослужащих погибли.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
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