Нетаньяху заявил Путину о решимости бороться с присутствием Ирана в Сирии

Тель-Авив, , 19:18 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решимости бороться с военным потенциалом Ирана на территории Сирии, сообщает 18 сентября пресс-служба израильского премьер-министра.

Тель-Авив считает, что Иран планирует оснастить движение «Хезболла» смертельным оружием для реализации провозглашенных планов этого движения уничтожить Израиль.

«Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль решительно настроен противостоять иранскому военному присутствию в Сирии и попыткам Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, передать «Хезболле» смертельное оружие, направленное против Израиля», — указано в заявлении пресс-службы.

Стоит отметить, что это заявление Биньямин Нетаньяху сделал, позвонив Владимиру Путину по телефону по поводу гибели российского самолета Ил-20.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ считает причиной гибели российского самолета-разведчика Ил-20 действия пилотов ВВС Израиля, прикрывшихся им от обнаружения сирийскими радиолокаторами.

В результате Ил-20 был сбит сирийской ракетой. Пятнадцать российских военнослужащих погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху позвонил Путину и обвинил Сирию в гибели российского Ил-20

Читайте развитие сюжета: МИД РФ: С Ил-20 ВВС Израиля вели себя безответственно и недружественно