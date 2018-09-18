Нетаньяху позвонил Путину и обвинил Сирию в гибели российского Ил-20

Тель-Авив, , 18:59 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину после гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, сообщает 18 сентября пресс-служба главы правительства Израиля.

Нетаньяху обвинил сирийских военных в гибели экипажа российского самолета и выразил Путину соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих.

Премьер-министр Израиля сообщил о готовности предоставить России всю необходимую информацию для расследования этого инцидента и предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время воздушного удара истребителей ВВС Израиля по сирийской Латакии сирийскими ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим.

По данным Минобороны России, израильские истребители спровоцировали эту трагедию, прикрывшись российским самолетом от сирийских радиолокаторов.

В результате инцидента погибли пятнадцать российских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бардак в войсках»: соцсети о гибели Ил-20

Читайте развитие сюжета: Нетаньяху заявил Путину о решимости бороться с присутствием Ирана в Сирии