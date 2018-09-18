Украина переименует ещё 10 населенных пунктов в рамках декоммунизации

Киев, , 18:59 — REGNUM На этой неделе депутаты Верховной Рады могут принять решение о переименовании двух областей Украины. Ожидается, что Днепропетровскую область переименуют в Сичеславскую, а Кировоградскую — на Кропивницкую. Об этом 18 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Я не вижу оснований, которые могли бы помешать этому голосованию. Как свидетельствуют прошлые голосования относительно переименований в рамках декоммунизации, эти переименования всегда набирали большинство голосов. Сегодня процедура будет сложнее, потому что мы говорим об изменении Конституции. Соответственно предусматривается два голосования. В первом голосовании нужно набрать простое большинство голосов. После этого данный вопрос будет направлен в Конституционный суд. После этого будет голосование, которое должно поддержать конституционное большинство (300 голосов, — ИА REGNUM )», — сказал Вятрович.

Он сообщил, что до конца года на Украине переименуют еще 10 населенных пунктов. После этого процесс декоммунизации названий населенных пунктов будет завершен.

«Еще 10 населенных пунктов должны быть переименованы в рамках декоммунизации. На этой неделе вопрос по двум из них будет рассмотрен на комитете Рады по местному самоуправлению. Уверен, в этом году работа по переименованию будет завершена», — добавил Вятрович.

Он также проинформировал, что Варшава не запрещала ему въезд на территорию Польши.

«Да, я в июле находился на территории Польши. Вместе с президентом Украины принимал участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв польско-украинского конфликта, убитых украинцев… Мы поддерживаем контакты с польским Институтом национальной памяти», — подытожил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 20 сентября парламент планирует рассмотреть вопрос переименования двух областей — Кировоградской и Днепропетровской. Он отметил, что измененные названия следует закрепить в Конституции, поскольку в ней перечислены области.

«Осталось две области, которые имеют еще старые названия и уже прошли все формальные процедуры для их изменения. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской областях. Я считаю, что наш парламент, который начал декоммунизацию, должен ее завершить», — сказал Парубий.