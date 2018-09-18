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Власти США выразили соболезнования в связи с уничтожением Ил-20 ВКС России

Политика

Самолет был сбит в результате недружественных действий Израиля

Вашингтон, 18 сентября 2018, 18:43 — REGNUM  Власти США выразили соболезнования в связи с крушением самолета Ил-20 Воздушно-космических сил Российской Федерации у берегов Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил журналистам специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Я хочу выразить соболезнования нашему партнёру по Совету (безопасности — ИА REGNUM ) — России — в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолёт был сбит», — заявил Джеффри.

Свои соболезнования также выразили правительства Швеции и Франции.

Напомним, сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное политической и гуманитарной ситуации в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне четыре истребителя F-16 ВВС Израиля наносили удары по целям в сирийской провинции Латакия, совершая тем самым акт вероломного нападения на суверенную страну. Сирийские средства ПВО вели ответный огонь по израильским самолетам. Однако те прикрылись российским самолетом Ил-20, и он попал под удар сирийских ракет. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Москва оставляет за собой право дать адекватный ответ на недружественные действия Израиля.

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Война в Сирии
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