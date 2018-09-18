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Казахстан и Узбекистан могут создать «туркестанский шенген»

Политика

Стороны заинтересованы в создании трансграничных туристических маршрутов

Казахстан и Узбекистан могут создать «туркестанский шенген»
Василий Верещагин. Главная улица в Самарканде. 1870

Астана, 18 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Узбекистан и Казахстан близятся к взаимному признанию виз, что в перспективе может сформировать туркестанский «шенген». Об этом заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, 18 сентября сообщает издание BNews.kz.

По словам министра, стороны заинтересованы в создании трансграничных туристических маршрутов. Для решения поставленных задач Казахстану предстоит решить вопрос упрощения визового режима и транспортных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Мухамедиулы заявил, что аналог шенгенской визы может быть внедрен в рамках стран Тюркского совета. Для этого Тюркский совет должен утвердить туристический маршрут Шелкового пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюркский совет может внедрить туристический аналог Шенгенской визы

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