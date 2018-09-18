Партия Сальвини будет выплачивать штраф в течение 80 лет

Рим, , 18:11 — REGNUM Юристы партии «Лига» и представители прокуратуры заключили соглашение о возврате средств, якобы похищенных у государства предыдущим руководством партии, сообщает Tg24 во вторник, 18 сентября.

«Лига» обязалась выплачивать государству не менее 100 тысяч евро каждые два месяца. В случае, если на счетах партии будет достаточно средств, то размер платежа может быть увеличен.

Таким образом максимальная продолжительность периода возврата искомых 49 млн евро составит почти 80 лет: к настоящему времени у партии изъяты лишь несколько миллионов евро.

Вместе с тем в «Лиге» по-прежнему не согласны с решением прокуратуры и суда и уже подали апелляцию.

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Как сообщалось ранее, суд принял решение конфисковать 49 млн евро со счетов «Лиги»: в 2008 году эти средства, по утверждению прокуратуры, были получены мошенническим путем от государства тогдашними руководителями партии.

В партии Маттео Сальвини считают эти действия политическим преследованием: в «Лиге» полагают странным, что за совершенные больше 10 лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, должна отвечать вся партийная структура.