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В Узбекистане состоится саммит железнодорожных администраций стран ШОС

Политика

Встреча руководителей состоится 19 сентября

Ташкент, 18 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  В Ташкенте состоится саммит руководителей железнодорожных администраций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили 18 сентября в пресс-службе МИД республики.

Встреча руководителей состоится 19 сентября. Кроме того, 20−21 сентября в Ташкенте состоится международная конференция, посвященная роли Туркестана в международных транспортных коридорах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане обсудят развитие транспорта в Туркестане

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