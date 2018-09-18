Верховная рада выдвинула террориста Сенцова на Нобелевскую премию мира

Киев, , 18:08 — REGNUM Верховная рада Украины одобрила текст заявления к норвежскому Нобелевскому комитету по поводу выдвижения кандидатуры режиссера-террориста Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает телеканал «112 Украина».

Текст документа о выдвижении Сенцова на соискание Нобелевской премии мира был одобрен голосами 245 депутатов Рады.

«Верховная рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира», — сказано в сообщении украинского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму при подготовке им террористического акта. Сенцов был осужден российским судом и отправлен в тюрьму на 20 лет.