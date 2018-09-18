Италия довольна правительством: уровень поддержки превысил 60%

Рим, , 18:03 — REGNUM Самой популярной партией Италии остается «Лига» Маттео Сальвини, уровень ее поддержки составляет 31,6%, что на 0,5% ниже, чем неделей ранее, сообщает во вторник, 18 сентября, Affari Italiani со ссылкой на социологическое исследование SWG.

Второе место занимает еще одна партия, входящая в правящую коалицию — «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо: ее поддерживают 28,7% избирателей, на 0,8% больше, чем неделей ранее.

Третье и четвертое место занимают бывшая правящая Демократическая партия (16,9%, на 0,4% меньше, чем неделей ранее) и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (7%, на 0,6% меньше, чем неделей ранее).

Чуть более 60% избирателей Италии поддерживают действующее правительство, отмечают социологи. На выборах в марте 2018 года две ныне правящие партии набрали 50,1% голосов.

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По данным исследования Demos, среди политиков самым высоким уровнем поддержки пользуются премьер-министр Джузеппе Конте (61%) и вице-премьер Сальвини (60%). Почти вплотную приблизился к ним и вице-премьер Ди Майо (57%).