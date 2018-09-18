В БПП Порошенко обвинили в попытке «приватизировать» ЦИК

Киев, , 17:58 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко решил «приватизировать» Центральную избирательную комиссию. Об этом 18 сентября в эфире телеканала NewsONE заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Он назвал решение Рады увеличить состав ЦИК с 15 до 17 «абсурдным».

"Наше законодательство позволяло иметь независимую ЦИК, потому что там были пропорционально представлены все парламентские фракции, так как это предусмотрено законом. Но тогда это не позволяло Порошенко иметь контролируемое большинство, поэтому пошли на такую законодательную аферу — увеличение количества членов. Это не только увеличение членов, это дополнительные расходы и затраты из госбюджета. За эту аферу мы еще заплатим из своих карманов, со своих налогов. Это оставляет ЦИК карманной в руках Порошенко, потому что с увеличением количества членов останется тот же кворум», — пояснил Лещенко.

«Абсолютно ненормально для нормальной страны, когда под человека меняют целый закон. Раньше под генпрокурора принимали закон, что ГПУ может возглавить лицо без высшего юридического образования. Сегодня Порошенко хочет контролировать Центральную избирательную комиссию, но ему не хватает сил. Поэтому решили увеличить количество членов ЦИК», — сказал Лещенко.

По его словам, большинство членов ЦИК будут подконтрольны Порошенко.

«Когда будут приниматься решения, которые ему не нужны, он через подконтрольных членов будет просто блокировать работу ЦИК. Он решил приватизировать еще и этот независимый орган, который должен контролировать честный подсчет голосов и проведение избирательных кампаний», — добавил Лещенко.

Он также прогнозирует, что Рада полностью заменит состав ЦИК, чтобы результаты президентских выборов были легитимными.

«Если бы состав ЦИК не поменяли, они бы это все равно сделали, но позднее, под давлением общественности и мирового сообщества. Этот состав ЦИК не пошел бы на новые выборы. Уверен, никто бы эти выборы не признал. И Порошенко была бы не нужна такая победа со старым составом ЦИК. Поверьте, его никто бы из иностранных партнеров не поздравил бы с этой победой. Потом он бы не совершил ни одной иностранной поездки», — подытожил Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября парламент Украины принял законопроект №9090, который увеличивает число членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17. За документ проголосовало 236 депутатов. Ранее, 5 февраля, президент Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК, в то время как в комиссии 13 вакантных мест. 17 сентября спикер Верховной рады Парубий зарегистрировал проект закона об увеличении количества членов ЦИК.