Ограничив нелегальную миграцию, Италия сэкономила миллиард евро

Рим, , 17:52 — REGNUM Благодаря ограничению потока нелегальной миграции итальянское государство за последние 12 месяцев сэкономило около миллиарда евро в сравнении с расходами предыдущих лет, сообщает во вторник, 18 сентября, информагентство Ansa со ссылкой на исследование экспертов Cesvi и Ispi.

В течение последнего года Италия приняла на 140 тысяч мигрантов меньше, чем в 2016—2017 годах, отмечают эксперты.

Они также предполагают, что если поток нелегальной миграции продолжит сокращаться, а государство, как и обещало, сократит расходы на прибывших мигрантов, то масштабы ежегодной экономии бюджетных средств могут увеличиться почти до 2 млрд евро.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

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Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.