Законопроекты о реорганизации военных судов внесены в Госдуму

Москва, , 17:50 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на реорганизацию военных судов, внес в Госдуму глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Предлагается привести систему военных судов в соответствие с законом о создании апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

Так, предлагается упразднить 3-й окружной военный суд и образовать на его базе апелляционный военный суд с местом постоянного пребывания в городском округе Власиха Московской области. Также предлагается упразднить Западно-Сибирский окружной военный суд, образовав на его базе кассационный военный суд с местом постоянного пребывания в городе Новосибирск Новосибирской области.

На вновь создаваемых вышеуказанных военных судах будут замыкаться шесть окружных военных судов, действующих на территории судебных округов, охватывающих всю территорию Российской Федерации.

Два окружных военных суда (Приволжский окружной военный суд (Самара) и Уральский окружной военный суд (Екатеринбург) предлагается объединить в один Центральный окружной военный суд с местом дислокации в Екатеринбурге, при этом образовать постоянное судебное присутствие окружного военного суда в Самаре.

С учетом приведения в соответствие с наименованиями существующих военных округов Военных сил, предлагается Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Ленинградский, Московский и Северо-Кавказский окружные военные суды переименовать во 2-й Восточный, 1-й Восточный, 2-й Западный и Южный окружные военные суды соответственно.

В связи с упразднением 3-го окружного военного суда необходимо внести изменения в систему подведомственных данному суду гарнизонных военных судов, объединив их с гарнизонными военными судами, дислоцированными в одном или близлежащем населенном пункте. Так, предлагается объединить Владимирский и 95 гарнизонные военные суды (г. Владимир), создав один гарнизонный военный суд; Балашихинский (г. Балашиха) и Реутовский (г. Реутов) гарнизонные военные суды, создав один гарнизонный военный суд; 94 и 235 гарнизонные военные суды (г. Москва), создав один гарнизонный военный суд; Краснознаменский и Одинцовский гарнизонные военные суды (г. Одинцово), также создав один гарнизонный военный суд, передав указанные суды по подведомственности во 2-й Западный окружной военный суд; 101 и Оренбургский гарнизонные военные суды (г. Оренбург), создав один гарнизонный военный суд и передав его по подведомственности в Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург); Омский и 61 гарнизонные военные суды (г. Омск), создав один гарнизонный военный суд; Черемховский и Иркутский гарнизонные военные суды (г. Иркутск), создав один гарнизонный военный суд, передав их по подведомственности во 2-й Восточный окружной военный суд (г. Чита).

Также предлагается установить юрисдикцию вновь создаваемых гарнизонных военных судов, распространив ее на соответствующие территории, где расположены военные гарнизоны, войска, воинские формирования, учреждения и органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Военные суды осуществляют судебную власть не только в Вооруженных силах, но и в других войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена военная служба, в частности в войсках Росгвардии, ФСБ, МЧС и других федеральных органах власти.