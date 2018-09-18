Шойгу раскрыл план совместных действий с Турцией в зоне деэскалации «Идлиб»

Москва, , 17:49 — REGNUM Российско-турецкий меморандум о мерах по решению ситуации в зоне деэскалации «Идлиб» содержит конкретные даты вывода тяжелого оружия из подробно указанной зоны демилитаризации, сообщил 18 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе заседания коллегии Минобороны РФ Шойгу сообщил, что согласно меморандуму, до 10 октября должен быть осуществлен вывод тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, расположенной по периметру зоны деэскалации «Идлиб» на глубину от 15 до 20 километров.

Следующим шагом, отметил Сергей Шойгу, должен стать вывод всех группировок, внесенных в списки террористических организаций, составленные ООН. Эти формирования должны покинуть зону «Идлиб» до 15 октября.

Кроме того, отдельным пунктом меморандума подчеркивается необходимость обеспечить свободу передвижения по автотрассе, проходящей через Идлиб.

Зоны демилитаризации, отметил Сергей Шойгу, будут контролироваться российской военной полицией и подразделениями турецкой армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции пришли к соглашению об урегулировании ситуации в Идлибе без проведения военной операции.

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