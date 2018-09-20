Украинская евроинтеграция для Польши: только труд гастарбайтеров

Киев, , 01:07 — REGNUM Украинские гастарбайтеры стремятся работать в Германии, желая получать максимальное вознаграждение за свой труд. Какую стратегию выбрать Польше для того, чтобы держать у себя миллионы украинцев, которые внесли существенный вклад в улучшение показателей польской экономике, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Украинцы стремятся покинуть Польшу не только из-за зарплат, исторически отношения между украинским и польским народами осложнены тяжелой памятью. Натянутые отношения между украинским населением Польши в период до Второй мировой вылились в страшные события, из которых Волынская резня — самое крупное, но не единственное. Но нынешняя Польша уже включила фактор трудовой украинской миграции в свою экономическую стратегию.

От двух до трех миллионов украинских работников сейчас работают в Польше с существенным приварком для польской экономики. При этом социологические исследования показывают, что только 20% из них готовы продолжать работу на польской земле, остальные собираются либо вернуться домой, либо двинуться дальше на Запад. А ведь Польша в качестве украинской евроинтеграции согласна видеть только гастарбайтерство. В сельскохозяйственной области Украина Польшей воспринимается как конкурент, которому надо не давать развиться; в индустриальной, после потери Донбасса, Украина из себя ничего не представляет; остается только торговля населением. При этом глубоко погружаться в украинские проблемы Польша не желает, помня о тяжелом историческом опыте. Отсюда попытки Варшавы перебросить мяч на сторону России: может быть, Москва справится там, где Польша разводит руками?

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