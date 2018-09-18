Собянин вступил в должность мэра Москвы и отправил в отставку правительство

Москва, , 17:33 — REGNUM Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на второй срок. Церемония инаугурации мэра состоялась 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье».

В ходе инаугурации глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов вручил Сергею Собянину удостоверение об избрании и должностной знак мэра Москвы, после чего избранный мэр принёс присягу.

На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернаторы ряда регионов, представители общественных объединений и бизнес-кругов.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, своим первым указом после официального вступления в должность Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы. Действующим членам правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября Сергей Собянин был переизбран в должности мэра Москвы на пятилетний срок, набрав более 70% голосов избирателей.

Читайте также:

«Дачное» голосование на выборах мэра Москвы: неожиданности и закономерности

Новые и старые планы мэра: что ещё Собянин успеет сделать в Москве