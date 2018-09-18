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Собянин вступил в должность мэра Москвы и отправил в отставку правительство

Политика

На церемонии инаугурации мэра столицы присутствовали Владимир Путин и патриарх Кирилл

Москва, 18 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на второй срок. Церемония инаугурации мэра состоялась 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье».

В ходе инаугурации глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов вручил Сергею Собянину удостоверение об избрании и должностной знак мэра Москвы, после чего избранный мэр принёс присягу.

На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернаторы ряда регионов, представители общественных объединений и бизнес-кругов.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, своим первым указом после официального вступления в должность Сергей Собянин отправил в отставку правительство Москвы. Действующим членам правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября Сергей Собянин был переизбран в должности мэра Москвы на пятилетний срок, набрав более 70% голосов избирателей.

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