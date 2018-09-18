«Оппоблок» обвинил генпрокуратуру Украины в зачистке оппозиционного поля

Киев, , 17:05 — REGNUM Накануне президентских выборов на Украине силовики начали зачищать оппозиционные силы. Об этом 18 сентября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, комментируя представление генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности.

«Президентская кампания началась. Началась с зачистки оппозиционного поля. Власть снова пытается протащить фейковое «подання» (представление — перевод с укр. яз.) против меня. В первый раз ГПУ даже не удосужилась предоставить юридическое обоснование своих нелепых обвинений. Как следствие, Регламентный комитет Верховной Рады попросту вернул ГПУ их так называемое «подання». Сейчас ведомство Луценко делает вторую попытку — такую же нелепую и необоснованную. И однозначно политически мотивированную», — заявил Вилкул в своем видео-обращении на странице в Facebook.

При этом Вилкул считает, что ему нечего опасаться.

«Все, кому было чего опасаться, четыре года назад покинули Украину. Эти же четыре года власть под микроскопом изучала мою деятельность, проверяла каждую мою подпись и не нашла ничего, кроме какого-то документа за 2011 год», — рассказал он.

Вилкул назвал действия ГПУ избирательным правосудием и попытку ограничить его политическую деятельность.

«Преследуя меня, а, главное — моих родных и близких, власть хочет, чтобы я прекратил обличать ее преступления, коррупционные схемы, геноцидные «реформы», но у них ничего не получится», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова.

«Как и обещал генеральный прокурор, с началом нового сезона в парламент повторно поданы представления на трех народных депутатов — А. Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в сессионный зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа А. Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете», — отметила Сарган.

Напомним, 25 мая генпрокурор Луценко первый раз внес представление в Раду на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула. 19 июня комитет Верховной Рады по вопросам регламента вернул спикеру ВР Андрею Парубию представление, так как счел, что нардеп не смог получить для ознакомления сам документ и дополнительные материалы к нему.

По данным прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации Вилкул в течение 2011−2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.