Экс-мэр Красноярска возглавил СибГУ

Красноярск, , 16:59 — REGNUM Бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов возглавил опорный вуз края — Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева (СибГУ).

Информацию о том, что Акбулатов стал исполняющим обязанности ректора СибГУ, подтвердили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе вуза. Экс-мэр приступает к новым обязанностям с 19 сентября.

Как сообщает газета «Городские новости», 18 сентября в СибГУ состоялось заседание Учёного совета, на котором Акбулатов представил доклад о дальнейшем развитии вуза.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, опорным вузом Красноярского края с момента его основания (2016 год) руководил Игорь Ковалев. В октябре 2017 года он ушёл в отставку с должности ректора. С этого времени исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева являлся Дмитрий Деревянных.

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Напомним, Эдхам Акбулатов был мэром Красноярска с июня 2012 по октябрь 2017 года. Он собирался пойти ещё на один срок, но осенью 2017 года написал заявление о самоотводе и покинул конкурс на должность мэра. Всенародные выборы градоначальника в Красноярске отменили в 2014 году.

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