Путин обсудит с Нетаньяху гибель российского Ил-20 в Сирии

Москва, , 16:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 сентября проведёт телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью экипажа российского самолёта Ил-20 в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне вечером самолет-разведчик Ил-20 был был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии. На борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли.

В Минобороны России сообщили, что Ил-20 подставили под удар истребители F-16 ВВС Израиля, атаковавшие промышленные объекты в сирийской провинции Латакия. В то же время Владимир Путин сегодня заявил, что не считает гибель Ил-20 результатом целенаправленных действий Израиля и назвал произошедшее цепью трагических случайностей.

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