Конте: ЕС должен инвестировать в Северную Африку еще больше, чем в Турцию

Рим, , 16:55 — REGNUM Евросоюз должен увеличить инвестиции в страны Северной Африки, заявил во вторник, 18 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передаёт информагентство Ansa.

Североафриканское «окно», через которое нелегальные мигранты попадают в Европу, гораздо «шире», чем турецкое, поэтому и объём инвестиций должен измениться соответствующим образом, считает Конте.

Ранее власти ЕС приняли решение о выделении Турции 3 млрд евро в обмен на сдерживание потоков нелегальных мигрантов через территорию этой страны.

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Также премьер-министр Италии в очередной раз призвал Евросоюз перейти от слов к делу в решении проблемы нелегальной миграции. В частности, он предлагает пересмотреть работу общеевропейских миссий, которые занимаются этой темой.