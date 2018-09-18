В Зауралье считают, что один глава Кургана эффективнее двух

Курган, , 16:49 — REGNUM В Кургане собираются ввести новый порядок избрания главы города: он будет основан на результатах конкурсных процедур. Инициатива поступила от губернатора Алексея Кокорина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

Как писало ранее ИА REGNUM, соответствующий законопроект рассмотрели 12 сентября 2018 года на заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению Курганской областной думы.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в первом чтении закон о новом порядке избрания главы города Кургана должны рассмотреть на ближайшем заседании Курганской областной Думы, а корректировка законодательства на уровне города завершится к концу 2018 года.

Добавим, что согласно новому порядку на первом этапе конкурса кандидатов и их программы развития города будет оценивать специальная комиссия, а на втором из лучших конкурсантов депутаты гордумы выберут мэра. Такая система назначения глав муниципалитетов уже используется в Курганской области: за три года по результатам конкурсных процедур избрали 141 руководителя администраций, в том числе 11 глав районов.

Напомним, сейчас за Курган отвечают два человека: глава города — председатель муниципальной думы Сергей Руденко и руководитель администрации Андрей Потапов. Новый порядок избрания позволит разделить полномочия мэра и председателя гордумы. Мэр будет возглавлять администрацию. Эксперты считают, что единоначалие повысит эффективность и оперативность управления городским хозяйством.

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