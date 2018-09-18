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Путин: Гибель Ил-20 похожа на цепь трагических случайных обстоятельств

Политика

Президент России считает, что после этого случая надо радикально усилить меры безопасности военных РФ

Будапешт, 18 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Владимир Путин не считает гибель Ил-20 результатом целенаправленных действий Израиля. Об этом российский президент заявил 18 сентября в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По мнению российского президента, это больше напоминает трагическое стечение обстоятельств, поэтому неправильно сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

«Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России отметил, что после этого случая меры безопасности российских военных в Сирии будут усилены так, что это «заметят все».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября самолет ВКС России Ил-20 исчез с радаров во время атаки четырех самолетов F-16 ВВС Израиля на сирийскую провинцию Латакия.

По данным Минобороны РФ, израильские самолеты прикрылись российским, тем самым подставив его под удар сирийской системы ПВО. Пятнадцать российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, признаны погибшими.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
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