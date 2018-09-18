Вторник, 18 Сентября 2018 года
18:46:34 МСК

Израиль атаковал ракетами «диверсантов» из Газы

Политика

Погибли двое палестинцев

Израиль атаковал ракетами «диверсантов» из Газы
Иллюстрация: Israel Defense Forces
Израильская армия

Иерусалим, Израиль, 18 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  Израиль сообщил о ракетной атаке против группы палестинцев на границе между сектором Газа и Израилем в ночь на 17 сентября, передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, группа палестинцев, вероятно, занималась минированием пограничного заграждения. Сообщается, что «за последние дни» военными были демонтированы две бомбы на границе.

По сообщению министерства здравоохранения Газы, жертвами ночной ракетной атаки Израиля на границе стали двое человек. Общее число погибших в ходе пограничного противостояния с 30 марта — не менее 179 человек.

Читайте также: Тысячи протестующих, десятки раненых — в секторе Газа снова беспорядки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить