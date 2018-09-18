Израиль атаковал ракетами «диверсантов» из Газы

Иерусалим, Израиль, , 17:00 — REGNUM Израиль сообщил о ракетной атаке против группы палестинцев на границе между сектором Газа и Израилем в ночь на 17 сентября, передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, группа палестинцев, вероятно, занималась минированием пограничного заграждения. Сообщается, что «за последние дни» военными были демонтированы две бомбы на границе.

По сообщению министерства здравоохранения Газы, жертвами ночной ракетной атаки Израиля на границе стали двое человек. Общее число погибших в ходе пограничного противостояния с 30 марта — не менее 179 человек.

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