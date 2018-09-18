Госдума изменила размер штрафов для депутатов за пропуск заседаний

Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума приняла поправки в регламент, меняющий размер штрафов за пропуск пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. Такая мера связана с увеличением числа пленарных заседаний.

В 2016 г. в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов за пропуски заседаний без уважительной причины. Например, прогулом считается отсутствие на заседании без справки о болезни, командировке или рабочем мероприятии. Штраф за прогул составлял одну шестую от месячной зарплаты.

Однако с начала осенней сессии Госдума перешла на новый режим работы, количество заседаний выросло с шести до девяти. Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил парламентариям пересмотреть штрафы за «прогулы» и сократить их — до одной девятой денежных выплат законодателя за месяц, то есть примерно до 40 тыс. рублей. Это предложение было единогласно поддержано на заседании.

Кроме того, депутаты уточнили нормы, касающиеся регистрации перед пленарным заседанием. Депутат Госдумы вправе зарегистрироваться с помощью электронной карточки, либо путем подачи письменного заявления на имя председательствующего на заседании, либо заявив о своем присутствии на заседании палаты с рабочего места в зале заседания, говорится в принятых поправках в регламент.