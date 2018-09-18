Вторник, 18 Сентября 2018 года
17:07:33 МСК

Бывший челябинский замминистра может снова угодить в СИЗО

Политика

Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте

Челябинск, 18 сентября 2018, 16:36 — REGNUM  Бывший замминистра экономического развития Челябинской области Антон Б. может снова попасть в СИЗО. Прокуратура обжаловала решение суда об изменении ему меры пресечения, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Напомним, решение отпустить его под домашний арест 14 сентября принял Центральный райсуд Челябинска. На этом настояла защита. Но следователь и прокуратура были против.

В апелляционной жалобе говорится о том, что экс-чиновник так и не заключил со следствием досудебного соглашения. Также до сих пор известны не все лица, которые, по мнению обвинения, могли быть причастны к этому громкому делу.

Напомним, Б. был задержан 19 июля. Это произошло в ходе расследования уголовного дела по факту махинаций, которые произошли с выделенными на питание участников форума «Россия — Казахстан» деньгами. Чиновник был арестован, а в начале августа уволен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске бывший замминистра отпущен из СИЗО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить