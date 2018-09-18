Бывший челябинский замминистра может снова угодить в СИЗО

Челябинск, , 16:36 — REGNUM Бывший замминистра экономического развития Челябинской области Антон Б. может снова попасть в СИЗО. Прокуратура обжаловала решение суда об изменении ему меры пресечения, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Напомним, решение отпустить его под домашний арест 14 сентября принял Центральный райсуд Челябинска. На этом настояла защита. Но следователь и прокуратура были против.

В апелляционной жалобе говорится о том, что экс-чиновник так и не заключил со следствием досудебного соглашения. Также до сих пор известны не все лица, которые, по мнению обвинения, могли быть причастны к этому громкому делу.

Напомним, Б. был задержан 19 июля. Это произошло в ходе расследования уголовного дела по факту махинаций, которые произошли с выделенными на питание участников форума «Россия — Казахстан» деньгами. Чиновник был арестован, а в начале августа уволен.

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