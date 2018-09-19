Неизведанная планета в недрах России: что мешает найти богатства

Москва, , 00:57 — REGNUM Без геологоразведывательных работ нет и не может быть развития как добывающей, так и перерабатывающей отраслей промышленности. Почему существующее законодательство создает серьезные проблемы разведки новых месторождений, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Разговоры о так называемой сырьевой игле, на которой сидит экономика России, зачастую выставляют наличие полезных ископаемых в недрах страны только в отрицательном смысле. Мол, не было бы нефти, газа и металлов, пришлось бы развивать сложные технологии. Однако неразумно не использовать то, что дано само природой, а для того, чтобы использовать, надо предварительно понять, где именно лежат подземные сокровища. Удивительный факт — за все века существования России е территория разведана в геологическом смысле лишь на 50%. Буквально неизведанная планета помещается на половине нашей территории, и богатства этой земли могут быть неисчислимы.

А вот имеющееся законодательство, а именно противоречие между конституцией 1993 года и действующим федеральным законом создает крайне двусмысленную ситуацию для любых структур, которые желали бы трудиться на ниве геологразведки на благо государству. Ведь в соответствии с текстом конституции РФ, статьи №9.2, «земля и другие природные ресурсы могут находится в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». Такая формулировка, казавшаяся весьма прогрессивной в 1993 году, делала практически невозможным освоение природных богатств собственными силами России, отдавая все на откуп иностранным доброхотам и их местным единомышленникам.

К счастью, ситуация поменялась, и нынешний федеральный закон «О недрах» четко прописывает государственную собственность на подземное пространство и полезные ископаемые. Но соответствующая статья в конституции продолжает действовать, и поэтому заниматься геологоразведкой для частной компании может быть рисковано — «отнимет государство», и для государственной структуры тоже рисковано — «обвинят в сговоре с частником». Как же выбраться из этого лабиринта и какие находки хитроумные геологи применяют на сегодняшний день?

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