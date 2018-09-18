Эксперт: Узбекистан выбрал выжидательную позицию в отношениях с Ираном

Ташкент, , 16:56 — REGNUM Иран рассматривает отношения с Узбекистаном как приоритетные среди других стран Туркестана, заявил 18 сентября грузинский эксперт по Ирану Василий Папава в интервью «Подробно.uz».

По мнению эксперта, ключевым фактором сближения с Тегераном для Ташкента является геополитический потенциал Ирана и его центральная роль для выхода на мировые рынки.

Папава добавил, что в ноябре станет понятно, как санкции США против Ирана скажутся на компаниях, планирующих реализовать совместные проекты с Тегераном.

Эксперт считает, что Узбекистан занял выжидательную позицию и наблюдает за реакцией основных игроков региона.

«Мне кажется, Узбекистан не захочет упускать из вида Иран, но сближаться с Тегераном начнет тогда, когда накал страстей поутихнет», — отметил Папава.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министерства юстиции Узбекистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве. Целями документа является развитие сотрудничества в правовой сфере, установление взаимовыгодного партнерства и обмен опытом.

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