Поверенную в делах Израиля в Москве вызвали в МИД РФ из-за сбитого Ил-20

Москва, , 16:25 — REGNUM Временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат была вызвана в министерство иностранных дел после того, как в Сирийской Арабской Республике был сбит самолет Ил-20. Об этом сегодня, 18 сентября, пишет «Российская газета».

Напомним, 17 сентября в 23:00 по московскому времени четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали цели в сирийской провинции Латакия. Сирийские средства противовоздушной обороны вели ответный огонь по израильским самолетам. Однако израильские самолеты прикрылись российским транспортным самолетом Ил-20, пролетавшем в этом районе, в результате чего российским самолет был сбит.

На его борту находились 15 российских военнослужащих. Все они погибли.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что российские военные погибли из-за безответственных действий израильских ВВС и Москва оставляет за собой право на адекватный ответ.

На Смоленскую площадь была вызвана временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат. В штаб-квартире МИД РФ она пробыла около получаса, а затем покинула её, не дав никаких комментариев.

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