Челябинский журналист заявил об угрозах в свой адрес

Челябинск, , 16:14 — REGNUM В Челябинской области журналист Дмитрий Моргулес заявляет об угрозах в свой адрес. Неизвестный позвонил ему на мобильный телефон вечером 17 сентября, написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.

Звонок поступил с номера, зарегистрированного в Москве. Некий «Рамзан» потребовал от гражданина не публиковать никаких материалов об одной известной на Урале персоне. В противном случае угрожал физической расправой.

Затем то же лицо позвонило снова и повторило свою угрозу. Дмитрий Моргулес отнёсся к этому со всей серьёзностью. Заявления он уже отправил в областные управления ФСБ, МВД и СКР и уведомил о фактах угроз председателя челябинского Союза журналистов.

«Я не боюсь, конечно. Но вот такие дела», — сказал журналист.

Отметим, на Урале в 2018 году были случаи нападений на журналистов. В Екатеринбурге 12 апреля от рук неизвестных пострадал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Найти нападавших не могут до сих пор.