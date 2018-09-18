Замглавы ЦИК Украины обвинил власти в нежелании «жить по правилам»

Киев, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, парламент Украины принял законопроект №9090, который увеличивает число членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17. За документ проголосовало 236 депутатов.

«Законопроект направлен на обеспечение такого представительства политических сил в составе Центральной избирательной комиссии, которое будет отвечать рекомендации, выраженной в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2203 (2018), о необходимости пропорционального представительства парламентских политических фракций в этом органе», — отмечается в пояснительной записке Рады.

В свою очередь, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что 15 человек достаточно для эффективной работы ЦИК. Он выразил надежду на то, что состав ЦИК не будет изменен.

«Исходя из истории функционирования Центральной избирательной комиссии, 15 членов комиссии — это оптимальный состав, который был до этого и который, я надеюсь, останется вопреки принятому сегодня закону. Закон вступит в силу только после того, как его подпишет президент и публикации в официальной прессе», — напомнил Магера 18 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, власти меняют законы, потому что не хотят проводить выборы по правилам.

«Позитивный сигнал, что в четверг (20 сентября) будет принято решение об увольнении членов ЦИК и, в частности, лично меня. Но если говорить о том, стоило бы увеличивать до 17, то я внимательно читал пояснительную записку и не мог понять, какая же в этом необходимость. Очевидно, что мы пытаемся новые правила подлатать под ситуацию вместо того, чтобы жить по правилам. Это основная наша проблема», — добавил Магера.

Он опроверг утверждение спикера Рады Андрея Парубия о том, что Украина утвердила 15 членов ЦИК по примеру России.

«Я бы не говорил, что мы скопировали с Российской Федерации число 15. В разных странах — разное число членов ЦИК. Причем это не зависит от количества населения и размера территории… Проблема в другом, имелись признаки нарушения процедуры рассмотрения этого закона в Верховной раде… Определение количественного состава членов выйдет за рамки закона… С точки зрения закона о ЦИК кворум в составе комиссии — две трети… Теперь кворум будет составлять 12 членов комиссии. А большинство голосов для принятия решений комиссии составит не меньше девяти», — пояснил Магера.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК, в то время как в комиссии 13 вакантных мест. 17 сентября спикер Верховной рады Парубий зарегистрировал проект закона об увеличении количества членов ЦИК.