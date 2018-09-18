«Город толерантности»: Столицу Болгарии начали очищать от свастик

София, , 15:58 — REGNUM В болгарской столице Софии в минувшее воскресенье, 16 сентября, стартовала акция по очистке улиц города от нацистской символики и других надписей, разжигающих ненависть, передаёт болгарская газета «Труд».

Как сообщается, акция «Очистим ненависть с улиц Софии», инициированная Организацией евреев в Болгарии «Шалом», проводится в рамках более масштабной кампании «София — город толерантности и мудрости».

По информации портала News. bg, к мероприятиям по очистке улиц и фасадов зданий присоединились представители муниципалитета, члены «Болгарской социалистической партии» и партии ГЕРБ, активисты антифашистских организаций. В программу по уборке вошли храм Святой Софии, учебные учреждения, здания на ряде центральных улиц.

«Мы должны быть последовательными и не допустить того, чтобы фашизм пробудился вновь», — заявил во время акции муниципальный советник Борис Цветков. Он призвал выработать чёткий механизм, который позволил бы гражданам оперативно уведомлять органы власти о появлении подобной символики в городской среде.

Отметим, что в Болгарии в последние годы всё более усиливаются проявления ксенофобии, национализма и антисемитизма. Одним из последних резонансных случаев стало осквернение мемориала памяти евреев, погибших 11 июля 1944 года в концентрационном лагере вблизи Кайлыка в Плевене, в Международный день памяти жертв Холокоста.

В сентябре минувшего года неизвестными были разрушены надгробия на еврейском кладбище, расположенном на территории Центрального парка кладбищ в Софии, а месяцем позднее вандалы нанесли нацистскую свастику и антисемитские надписи на всемирно известный памятник советскому воину-освободителю «Алёша», установленный на «Холме Освободителей» в Пловдиве.

МИД Болгарии каждый раз выступает с осуждением подобных акций, между тем их исполнители традиционно остаются безнаказанными.

На этом фоне в Софии, несмотря на формальные запреты мэрии, ежегодно проходит факельное шествие неонацистов «Луков марш», превратившееся в главную консолидирующую акцию для болгарских ультраправых сил. Власти страны не препятствуют поведению подобных акций, вопреки регулярным призывам международных организаций, включая Всемирный еврейский конгресс.

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