«Бардак в войсках»: соцсети о гибели Ил-20

Латакия, Сирия, , 18:46 — REGNUM В ночь на 18 сентября в сирийской провинции Латакия был сбит самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Пользователи соцсетей считают, что это может быть не последняя трагедия, если Россия не примет мер в отношении Израиля.

По сообщению Министерства обороны, российский самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. Однако часть пользователей считает, что в трагедии виновен не Израиль, а «бардак в войсках» и «халатность командования». По их мнению, Россия должна взять под контроль всю противовоздушную оборону Сирии.

«Вечная память героям. России нужно брать под контроль все ПВО Сирии и работать сообща», — пишет Валерий Д.

Пользователь Twitter Сергей С. и вовсе предположил, что сирийские военнослужащие «наобум палили в небо»:

«Как израильские лётчики намеренно подставили под удар сирийской ракеты Ил-20? Ну как? Что они его, носом пихали что ли? Вообще, я считаю, никакой ракеты С-200 не было, и «свой-чужой» ни при чём. Просто сирийские вояки палили из зенитных пулемётов в небо наобум и попали».

В сети также предположили, что частично в трагедии виноват низкий уровень технического оснащения российской группировки в Сирии.

«Ил-20. Тихоходный, старый самолет. Производится с 1968 года. Для обслуживания аппаратуры и самолета понадобилось целых 15 человек на борту. Все погибли. От российской ракеты, запущенной сирийцами. Это и есть уровень технического оснащения российской группировки в Сирии», — пишет Андрей.

Много внимания пользователи уделили «адекватному ответу» Минобороны РФ Израилю. Пользователи возмущены тем, что это уже не первый случай гибели российский военных, однако правительство так и не приняло никаких мер.

«Так и будем словоблудить или дадим всё-таки евреям по зубам за сбитый Ил-20?» — спрашивает Анатолий К.

«Из-за бесхребетной политики теряем людей. Ещё в 15 семей пришло горе. Доколе? Сколько можно сопли жевать? И это называется «когда драка неизбежна — бить нужно первым»? Слова. Слова. Слова», — вспомнила высказывание президента РФ Владимира Путина Валентина Х.

Некоторых пользователей возмутило, что посла Израиля вызвали в МИД. По их мнению, необходимо разрывать отношения с Израилем и отзывать оттуда посла РФ.

«Из-за разбившегося российского Ил-20 посла Израиля вызвали в МИД. А надо бы посла России отозвать из Израиля», — считает «Вождь».

Напомним, 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20. В результате погибли 15 военнослужащих. По сообщению Минобороны РФ, российский самолет подвел под удар израильский F-16, спрятавшись за его корпусом. Об атаке израильской авиации российской стороне сообщили менее, чем за одну минуту до случившегося. Минобороны РФ объявило, что Россия оставляет за собой право на «адекватный ответ». Израиль, в свою очередь, обвинил в гибели российского самолёта сирийских военных.

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