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Путин 19 сентября проведет заседание Военно-промышленной комиссии

Политика

Глава государства также примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил РФ

Кубинка, Московская область, 18 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 19 сентября, проведет заседание Военно-промышленной комиссии в выставочном комплексе «Патриот» в Московской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед началом встречи глава государства примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил РФ, которую совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Калуге состоялось совместное выездное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и комитетов по координации производителей компонентов инфраструктуры, путевой техники, а также экспорту и инновациям Объединения производителей железнодорожной техники.

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