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В парке «Патриот» пройдет заседание Военно-промышленной комиссии РФ

Политика

Перед началом мероприятия российский лидер примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма вооружённых сил

В парке «Патриот» пройдет заседание Военно-промышленной комиссии РФ
Иллюстрация: Patriotp.ru
Когрессно-выставочный центр «Патриот»

Москва, 18 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  Очередное заседание Военно-промышленной комиссии проведет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мероприятие под началом российского лидера состоится 19 сентября в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенном рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Перед началом мероприятия Владимир Путин примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра города. Инаугурация градоначальника состоялась в московском концертном зале «Зарядье».

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