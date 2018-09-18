Рада о росте цен на газ: власти решают проблемы экономики за счёт граждан

Киев, , 15:44 — REGNUM Правительство Украины и Международный валютный фонд договорились, что цены на газ для украинцев будут подниматься постепенно до уровня импортного паритета до 2020 года. Эту информацию 18 сентября в кулуарах Рады подтвердил внефракционный депутат, член партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Ильенко.

«Это не секрет, что правительство давно говорило о повышении цен на газ. Это очередной шаг к ухудшению жизни людей и решение проблем украинской экономики за счет простых граждан. Вместо того, чтобы проводить реальную деолигархизацию, правительство решает все проблемы за счет повышения цен. Это следствие олигархической политики нынешнего правительства и власти», — сказал Ильенко.

Кроме того, внефракционный депутат Михаил Головко призвал правительство, парламентское большинство и президента Петра Порошенко признать свою ответственность за провал экономической политики и рост цен на газ.

«На западных партнеров можно все списать — повышение цен на газ в 10 раз, гривну опустили в четыре раза — требование западных партнеров, народ обокрали. Это требование западных партнеров? Это начинает раздражать. Причем тут западные партнеры, мы отвечаем за судьбу нашего государства, а не западные партнеры. Если власть берет на себя ответственность, она должна понимать, что ее действия несут ответственность за жизнь целой страны. А списывать на кого-то — это плохому танцору, что-то между ногами мешает. Также и им, они всегда найдут на кого спихнуть свою вину, главное — не нести ответственность», — сказал Головко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что до 2020 года Киев повысит цены на газ для населения до уровня импортного паритета. По его словам, кабмин договорился с МВФ о постепенном повышении цен.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.