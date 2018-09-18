Союз журналистов обвинил курского губернатора в притеснениях СМИ

Курск, , 15:42 — REGNUM Союз журналистов России выразил озабоченность взаимоотношениями СМИ и власти в Курской области. На официальном сайте организации появилось заявление, связанное с одним из последних появлений губернатора Курской области Александра Михайлова на телевидении.

Губернатор выступил в прямом эфире ГТРК «Курск» 15 сентября. Он похвалил государственные СМИ, перечислив тех, кто, по его мнению, транслирует объективную информацию, а «так называемые независимые СМИ» Михайлов обвинил в том, что они мешают работе властей и пытаются вернуть регион «в пучину девяностых».

В Союзе журналистов считают, что губернатор безосновательно разделил журналистов на «чистых и нечистых» и что со стороны государственного деятеля такие высказывания недопустимы.

«Мы думаем, что закон о СМИ, действующий сегодня в России, дает достаточные возможности для того, чтобы оспорить любые необъективные публикации. Никакие огульные и невнятные обвинения в адрес наших коллег недопустимы.

Ситуацию, когда имеющий высокий статус в регионе государственный деятель, раздраженный, вероятно, публикациями в негосударственных СМИ, фактически заявляет о своем конфликте с журналистским сообществом, мы считаем недопустимой», — говорится в заявлении союза.

В связи с этим Союз журналистов России призвал «всех причастных медиа-пространству Курской области» разрешить конфликты и перейти к сотрудничеству. Также пресс-служба организации добавила, что гендиректор одного из курских СМИ получила предупреждение о готовящихся провокациях, которые могут помешать её работе. В администрации Курской области информацию о конфликте со СМИ опровергли:

«Мы не допускаем возможности каких-либо провокаций со стороны администрации области по отношению к журналистам, и вообще, к людям. По поводу опасений Надежды считаем, что ей не о чем переживать в данной ситуации. Со своей стороны я готова предложить ей помощь, как и любому журналисту. Администрация области открыта для диалога», — цитирует «Коммерсантъ» слова главы регионального комитета информации и печати Натальи Лымарь.