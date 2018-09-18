Премьер-министр Литвы открыто высказался против «агента Росатома»

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 18 сентября, прокомментировал итоги дополнительных выборов в Сейм Литвы в одномандатном округе Занавикяй, где во второй тур вышли кандидат от консерваторов и покинувший парламент после скандала вокруг якобы влияния российской госкорпорации Росатом на политическую систему Литвы Миндаугас Бастис.

«Человек, который признан нарушителем конституции точно не должен быть среди законотворцев, в Сейме», — сказал в эфире национального радиовещателя LRT Сквернялис.

«То, что он занял второе место меня, мягко говоря, очень удивило. С другой стороны, надо признать, что мы в Вильнюсе, в Сейме, часто думаем и видим иначе, нежели граждане нашей страны в районах и городках», — добавил он.

Таким образом Сквернялис напрямую стал участвовать в агитации перед вторым туром, призывая избирателей не голосовать в нём за Бастиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Литвы, во второй тур вошли кандидат от консерваторов (партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) Ирена Хаасе (31,6% голосов) и выставивший свою кандидатуру как независимого кандидата Миндаугас Бастис (19,5%). Бастис был обвинён в нарушении присяги, измене родине, лоббировании интересов Росатома в ущерб Литве, однако попытка импичмента политику провалилась в парламенте. После этого Бастис добровольно сложил полномочия, но объявил, что повторно будет баллотироваться в своём округе, чем проверит доверие избирателей. Своей вины политик не признаёт.

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