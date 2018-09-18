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Ким Чен Ын: саммит с Трампом принес стабильность в регион

Политика

Отношения улучшились, убежден лидер КНДР

Пхеньян, 18 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что после его встречи с президентом США Дональдом Трампом ситуация на Корейском полуострове значительно улучшилась, сообщает 18 сентября Associated Press.

Данное заявление было сделано во время третьего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидер КНДР убежден, что региональная безопасность значительно улучшилась после данных событий.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер КНДР: Отношения Севера с Югом и США стали лучше

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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