Ким Чен Ын: саммит с Трампом принес стабильность в регион

Пхеньян, , 15:40 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что после его встречи с президентом США Дональдом Трампом ситуация на Корейском полуострове значительно улучшилась, сообщает 18 сентября Associated Press.

Данное заявление было сделано во время третьего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидер КНДР убежден, что региональная безопасность значительно улучшилась после данных событий.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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