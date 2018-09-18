УПЦ может лишиться недвижимости из-за автокефалии — Митрополит Иларион

Москва, , 15:35 — REGNUM Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) может лишиться недвижимости и юридического статуса после предоставления автокефалии Церкви на Украине, заявил 18 сентября в эфире «Первого канала» отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, если автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической Церкви будет развязана уже «настоящая и полномасштабная война».

«Будут приняты законопроекты, чтобы лишить ее недвижимости, для того, чтобы лишить ее юридического статуса», — заявил Иларион.

Напомним, Константинопольский патриархат запустил процесс предоставления автокефалии Киеву, где действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Патриарх Варфоломей уже отправил в украинскую столицу двух своих экзархов.

Священный синод РПЦ решил приостановить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений. Более того, на различных уровнях выражается готовность к полному разрыву отношений. Богословы сравнивают события с Великой схизмой тысячелетней давности.

Читайте также: Раскол для рейтинга: на что идет Порошенко ради президентского кресла?