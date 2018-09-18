Израиль обвинил военных Сирии в гибели российского самолета Ил-20

Тель-Авив, , 15:29 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Сирии несут ответственность за крушение российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 человек. Об этом говорится в заявлении израильской армии на странице в соцсети Twitter.

В сообщении отмечается, что когда был сбит самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20, израильские F-16 уже якобы находились в воздушном пространстве своей страны.

«Сирийские ПВО стреляли без разбора», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября у берегов Сирии рухнул самолет-разведчик Ил-20, который был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии. На борту находились 15 военнослужащих РФ, все они погибли.

Позже в Минобороны сообщили, что самолеты F-16 ВВС Израиля, атаковавшие промышленные объекты в сирийской провинции Латакия, подставили под удар российский Ил-20.

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