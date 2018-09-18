Додона удивили кандидатуры двух министров

Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что удивлен новыми кандидатами в министры здравоохранения и сельского хозяйства, однако готов подписать указы об отставке прежних министров. Сообщение молдавского лидера опубликовано 18 сентября на странице в Facebook.

Указы об отставке действующих министров будут подписаны в течение дня, отметил Додон. Он добавил, что имеет вопросы к «компетентности, профессиональным качествам и политической равноудаленности» предложенных правительством кандидатов.

Более развернутое мнение о претендентах Додон пообещал высказать в ближайшее время. Новые министры должны быть отобраны по профессиональным, а не политическим критериям, отметил он.

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Глава Молдавии добавил, что не станет блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины.

18 сентября глава молдавского правительства Павел Филип сменил министров здравоохранения и сельского хозяйства. В первом случае Светлану Чеботарь заменит экс-кандидат в президенты и мэры Кишинева Сильвия Раду, во втором — на смену Ливиу Волконовичу придет глава Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николай Чубук.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 и январе 2018 года Додона, отклонявшего кандидатуры предложенных Филипом министров, отстраняли от подписания указов о назначениях. Документы подписывал спикер парламента Андриан Канду.

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