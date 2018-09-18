Израиль не впервые атаковал врага из-за чужих войск

Москва, , 15:31 — REGNUM Россия должна поставить Израилю условия, в случае неисполнения которых оснастить армию Сирии новейшими средствами ПВО. Об этом 18 сентября заявил профессор МГУ Николай Платошкин в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Эту подлость еврейское государство делает не первый раз. Когда они нападали на Египет, то всегда ждали маневров 6-го флота США и заходили с их стороны, чтобы спровоцировать удар наш и египетский по американским кораблям. Подлость традиционная. Это мне напоминает 22 июня 1941 года, когда германский посол разбудил Молотова и объявил нам войну в тот самый миг, когда первые немецкие самолеты пересекли нашу границу. Соблюли международное право. Я бы хотел Израилю напомнить, что если бы не подвиг тогда нашего народа, то никакого Израиля бы не было», — напомнил Платошкин.

«Давайте не будем», — отреагировал на историческую справку ведущий Евгений Попов.

«Давайте будем, — настоял эксперт. — В 1948 году Сталин послал Израилю самолет и асов Красной армии, которые вообще спасли это государство. Июль этого года — по просьбе Израиля мы договорились, что проиранские формирования не подойдут к Голанским высотам».

Далее Платошкин перешел уже к рецепту российского ответа.

«Что нам надо сделать? Поставить Израилю условия извинения, полной компенсации ущерба и полного прекращения полетов израильской авиации хотя бы над провинцией Латакия. Если они этого не делают, мы должны наконец-то поставить сирийской армии нормальное ПВО, которое мы не поставляли по просьбе Израиля», — предложил гость программы.

Напомним, ВКС России потеряли самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту ночью на 18 сентября. Воздушное судно сбила ракета С-200 ВС Сирии после того, как совершавшие атаку в данном секторе израильские самолеты прикрылись российским. МО РФ пообещало дать на случившееся «адекватный ответ».

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